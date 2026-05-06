La relazione inedita

Così l’avvocata del bimbo diede l’ok a Minetti e Cipriani

Enrica Riera e Nello Trocchia
06 maggio 2026 • 07:00

Domani ha letto l’atto sottoscritto dal tutore del minore abbandonato e poi adottato. Prima del via libera ha chiesto numerose prescrizioni. Proseguono le indagini a Milano  

«La realtà a volte supera la fantasia», ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L’occasione è la cerimonia di presentazione al Quirinale dei candidati ai Premi David di Donatello 2026. Per uno scherzo del destino, tra i film in gara c’è la Grazia di Paolo Sorrentino. «Una parola impronunciabile», ha scherzato il conduttore Claudio Bisio. Il riferimento è al caos istituzionale generato dalla richiesta di nuova istruttoria sull’ultimo atto di clemenza, concesso dal presidente d

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Enrica Riera e Nello Trocchia
Enrica Riera e Nello Trocchia
Enrica Riera e Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.