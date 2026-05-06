Così l’avvocata del bimbo diede l’ok a Minetti e Cipriani

Domani ha letto l’atto sottoscritto dal tutore del minore abbandonato e poi adottato. Prima del via libera ha chiesto numerose prescrizioni. Proseguono le indagini a Milano

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«La realtà a volte supera la fantasia», ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L’occasione è la cerimonia di presentazione al Quirinale dei candidati ai Premi David di Donatello 2026. Per uno scherzo del destino, tra i film in gara c’è la Grazia di Paolo Sorrentino. «Una parola impronunciabile», ha scherzato il conduttore Claudio Bisio. Il riferimento è al caos istituzionale generato dalla richiesta di nuova istruttoria sull’ultimo atto di clemenza, concesso dal presidente d