Minetti e il testimone X. «Se ha visto reati deve denunciare in Uruguay»

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«Niente è stato lasciato al caso, ogni aspetto approfondito in maniera dettagliata». Le fonti investigative, sentite da Domani, sono certe del lavoro svolto. Le indagini bis sulla richiesta di grazia avanzata da Nicole Minetti sono state realizzate a ritmo serrato, ma anche in maniera completa, spiegano. Un lavoro compiuto grazie alla collaborazione tra i carabinieri di Milano e gli uomini dell’Interpol, il cui esito ha avuto, almeno per il momento, riscontro univoco: non ci sono anomalie nell’a