Minetti, i dubbi e le certezze. Adozione regolare ma verifiche in corso sui presunti party a luci rosse

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Solo pochi giorni e il mistero potrà essere chiarito. Entro fine settimana il lavoro di raccolta della documentazione sulle procedure di adozione del piccolo F. da parte di Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani sarà terminato. Nel fascicolo al vaglio della procura generale di Milano finiranno anche le risposte dell’Interpol che sta investigando su eventuali segnalazioni o denunce a carico della coppia. Ma al momento, in base a quanto apprende Domani, non sembrano emergere indagini a carico dell’ex