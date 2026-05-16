Minetti, le ultime verifiche dell’Interpol. Tutte le contraddizioni della testimone

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C’è un solo e ultimo aspetto da chiarire prima che la procura generale di Milano confermi il parere sulla grazia all’ex fedelissima di Silvio Berlusconi, Nicole Minetti. Un’ultima verifica che ruota attorno a Graciela Mabel De Los Santos Torres, la testimone uruguayana che si è detta pronta a raccontare agli inquirenti italiani cosa accadeva all’interno del ranch Gin Tonic della coppia Minetti-Cipriani. I magistrati, Francesca Nanni e Gaetano Brusa, hanno fatto sapere che non verrà chiesta una r