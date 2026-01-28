Minneapolis è un crocevia. Gli Usa tra autoritarismo e risveglio delle coscienze

Se la violenza dell'Ice non verrà fermata, i fatti del Minnesota potrebbero davvero rappresentare una svolta: anche altre forze di sicurezza vicine a Trump potranno usare la forza contro qualsiasi opposizione. In tal caso, la deriva verso un regime autoritario sarebbe difficile da invertire. Ma c’è anche un altro scenario: la solidarietà tra le persone scese in strada preannuncia una resa dei conti decisiva
La strategia di «inondare la zona» dell’amministrazione Trump può rendere difficile individuare il momento in cui si verifica una svolta nella deriva autoritaria degli Stati Uniti. Alcuni potrebbero dire che questo è l’obiettivo della strategia, che si basa su una graduale violazione dei diritti delle persone e dei controlli istituzionali. Ma l’uccisione di due cittadini statunitensi da parte degli agenti dell’Immigration and customs enforcement (Ice) a Minneapolis questo mese potrebbe proprio r