I minori e la dipendenza da social, la battaglia legale e quella dei governi per i danni alla salute mentale

Mentre negli Stati Uniti è iniziato il processo a Meta e Google, si allunga di giorno in giorno la lista dei paesi europei pronti ad adottare misure per vietare l’accesso alle piattaforme agli under 16. In Italia proposte in tal senso erano già state presentate nel 2023 e nel 2024, ma sono rimaste sulla carta

È entrato nel vivo a Los Angeles il processo a carico di Meta e YouTube (di proprietà di Google) – TikTok e Snap hanno deciso di patteggiare sfilandosi per non andare a giudizio – accusate di creare dipendenza dai social network e di danneggiare la salute mentale dei minori attraverso tecniche algoritmiche simili a quelle usate per le slot machine. Un processo già annunciato come “storico” e peraltro il primo di una lunga serie, tant’è che c’è chi paragona la vicenda a quella che ha coinvolto l’