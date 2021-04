«C’è un video che testimonia l’innocenza dei ragazzi, dove si vede che lei è consenziente. La data della denuncia è solo un particolare». È con queste parole, riportate da Open, che Parvin Tadjik, moglie di Beppe Grillo, risponde alle polemiche dopo la pubblicazione del video in cui l’ex comico difende il figlio Ciro, indagato insieme ad altre tre persone per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una giovane 19enne.

Il commento della donna arriva in risposta al video pubblicato su Twitter, ieri, dalla deputata Maria Elena Boschi, che si definisce «garantista con tutti».

Boschi ha definito le parole del garante del Movimento cinque stelle «vergognose». quando dice che la ragazza che ha denunciato il figlio per stupro è una bugiarda perché ci ha messo otto giorni a denunciare, fa un torto a tutte le vittime di violenza, perché forse Beppe Grillo non sa il dolore che passa attraverso quelle donne che spesso impiegano non giorni, ma settimane per trovare il coraggio di superare la vergogna e l'angoscia», ha scritto Boschi.

