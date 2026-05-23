Il “mondo parallelo” della Ca’ del Liscio: un patrimonio all’asta

Base di partenza 4,7 milioni di euro. «Per mio padre quella passione era stata anche una croce, tutti i soldi guadagnati, li aveva messi lì dentro» dice Mirko Casadei, figlio di Raoul
Nel pieno delle campagne romagnole, nel ravennate, svetta il tempio della musica da ballo: la Ca’ del Liscio. Quando si arriva davanti ci si trova nel parcheggio immenso, una distesa d’asfalto che oggi appare sproporzionata rispetto al vuoto che la circonda. Se si chiudono gli occhi, si vedono ancora i pullman, le macchine, i furgoncini delle orchestre e di chi arrivava da ogni parte d’Italia per ballare una cosa: il liscio. Le note della fisarmonica, il clarinetto, il sax sembrano ancora risali