Il destino incerto della balera più famosa

Il “mondo parallelo” della Ca’ del Liscio: un patrimonio all’asta

Alessia Arcolaci
23 maggio 2026 • 20:11

Base di partenza 4,7 milioni di euro. «Per mio padre quella passione era stata anche una croce, tutti i soldi guadagnati, li aveva messi lì dentro» dice Mirko Casadei, figlio di Raoul

Nel pieno delle campagne romagnole, nel ravennate, svetta il tempio della musica da ballo: la Ca’ del Liscio. Quando si arriva davanti ci si trova nel parcheggio immenso, una distesa d’asfalto che oggi appare sproporzionata rispetto al vuoto che la circonda. Se si chiudono gli occhi, si vedono ancora i pullman, le macchine, i furgoncini delle orchestre e di chi arrivava da ogni parte d’Italia per ballare una cosa: il liscio. Le note della fisarmonica, il clarinetto, il sax sembrano ancora risali

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Alessia Arcolaci
Alessia Arcolaci
Alessia Arcolaci

Vive a Roma e da lì parte per raccontare le persone e le loro storie. Giornalista e autrice di documentari, ha realizzato la serie Ossi di Seppia. Il rumore della memoria e la docuserie I ragazzi delle Scorte vincitrice del premio nazionale Paolo Borsellino. Ha firmato la scrittura del documentario Magma. Mattarella. il delitto perfetto, sull’omicidio di Piersanti Mattarella. Su Vanity Fair ha condotto il podcast Quello che resta. Per Giulia, per tutte, dedicato alle vittime di femminicidio. 