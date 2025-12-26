Negli anni Sessanta fu sindaca del piccolo comune umbro di Campello sul Clitunno, ha guidato per quattordici anni, fino al 2018, la Fondazione Agnelli. Proprietaria di una scuderia tra le più note del secondo dopoguerra, ha visto i propri cavalli competere ai massimi livelli internazionali

È morta oggi, 26 dicembre, a 100 anni, Maria Sole Agnelli, sorella dell’Avvocato Gianni Agnelli e di Susanna Agnelli. Negli anni Sessanta fece il suo ingresso nella vita pubblica diventando sindaca di Campello sul Clitunno, incarico che ricoprì dal 1960 al 1970. L’elezione avvenne con un consenso quasi unanime, senza una vera campagna elettorale. La decisione di candidarsi maturò dopo la morte del marito, il conte Ranieri Campello della Spina (1908-1959), che viveva nel borgo umbro. La sua esperienza rappresentò uno dei primi esempi di guida politico-amministrativa femminile stabile in un’epoca in cui la presenza delle donne nelle istituzioni era ancora limitata.

La guida della Fondazione Agnelli

Per quattordici anni, fino al 2018, è stata presidente della Fondazione Agnelli, accompagnando l’attività dell’ente nei settori dell’istruzione, della ricerca e della formazione. Sotto la sua presidenza la Fondazione ha consolidato il proprio impegno nello studio del sistema scolastico italiano e nel sostegno a progetti rivolti alle giovani generazioni, diventando un punto di riferimento nel dibattito educativo nazionale.

La passione per l’equitazione

Proprietaria di una scuderia tra le più note del secondo dopoguerra, ha visto i propri cavalli competere ai massimi livelli internazionali. Conquistando anche la medaglia d’argento nell’equitazione individuale ai Giochi olimpici di Monaco 1972. L’equitazione rappresentò per lei non solo una passione personale, ma anche un ambito di disciplina e impegno coltivato con continuità. Pur appartenendo a una delle famiglie più note del Paese, Maria Sole Agnelli ha sempre mantenuto un profilo riservato, scegliendo ruoli concreti e operativi piuttosto che una visibilità costante. Negli ultimi anni si era allontanata dalla scena pubblica, tornando all’attenzione dei media solo all’inizio del 2025 per una rapina avvenuta nella sua villa di Torrimpietra, vicino a Roma.

Le origini e la famiglia

Nata a Villar Perosa il 9 agosto 1925, figlia di Edoardo Agnelli e Virginia Bourbon del Monte, Maria Sole Agnelli ha attraversato un secolo di storia italiana. Dal primo matrimonio con il conte Ranieri Campello della Spina (1908-1959) ebbe quattro figli: Virginia, Argenta, Cintia e Bernardino. Rimasta vedova, nel 1960 sposò il conte Pio Teodorani Fabbri, dal quale nacque il quinto figlio, Edoardo. Con la morte di Maria Sole Agnelli scompare una testimone di un secolo di storia italiana.

