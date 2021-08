L’azienda è la Bombonette di Camposanto, in provincia di Modena, che si occupa di packaging e lavorazione della carta. La donna sarebbe rimasta incastrata in una fustellatrice, inutili i soccorsi

Questa mattina alle 8:30 una donna di 41 anni è morta sul posto di lavoro, dopo essere rimasta incastrata in un macchinario. Stando a quanto riporta la stampa locale, l’azienda è la Bombonette di Camposanto, nel modenese, che si occupa di packaging e lavorazione della carta. La donna sarebbe rimasta incastrata in una fustellatrice.

Nonostante il pronto intervento di vigili del fuoco e sanitari del 118, non vi è stato nulla da fare per la lavoratrice e i soccorritori non hanno potuto far altro che estrarre il corpo senza vita della donna.

Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento. Sul posto anche i carabinieri e medicina del lavoro per gli accertamenti del caso. La vittima lavorava alla Bombonette da pochi mesi.

