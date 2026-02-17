le carte inedite e l’audio agli atti dell’indagine

«Abbiamo brutalizzato il testimone»: così è nato il depistaggio nel caso Ramy

Nello Trocchia
17 febbraio 2026 • 07:00

Ci sono quattro militari dell’Arma indagati per aver sviato le verifiche. Un dialogo racconta come inizia l’insabbiamento. I pm notificano un nuovo avviso di conclusione delle indagini agli agenti: omicidio stradale nell’adempimento del dovere

«Questo testimone oculare da dove c... è uscito? C’era quello là che abbiamo brutalizzato con Gigi e basta. Questo qua da dove c... è uscito, questo che hanno intervistato (...) Siamo un’amministrazione a perdere, già che ci hanno tolto il settore per una settimana (l’area di controllo). Quando bisognava andare lì con battaglione e chi più ne ha più ne metta bisognava tirarli a uno a uno da dentro i palazzi per far vedere che sei uno stato forte». A parlare così è un carabiniere. Il giorno è 26

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.