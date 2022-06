Iscritto a lungo al Pci, assessore a Bologna e poi prodiano, dopo aver guidato la sua regione di origine per un triennio, La Forgia era stato eletto due volte alle Camera con l’Ulivo e il Pd

L’ex parlamentare ed ex presidente della regione Emilia Romagna Antonio La Forgia è morto oggi all’età di 78 anni. Si trovava in in sedazione profonda dalla notte tra lunedì e martedì, richiesta fatta dopo aver trascorso un anno e mezzo affetto da un tumore.

Nato nel 1944 a Forlì, militò a lungo nel Partito Comunista, per il quale svolse per diverse volte l’incarico di assessore nel comune di Bologna. Presidente dell’Emilia-Romgna tra il 1996-1999 con i democratici di sinistra eredi del Pci, si dimette dall’incarico con due anni di anticipo per entrare nel progetto di Romano Prodi, I Democratici. Prima con l’Ulivo poi con il Pd viene eletto due volte deputato.

Tra i commenti più sentiti, quello di Pier Luigi Bersani, predecessore di La Forgia alla guida della regione.

© Riproduzione riservata