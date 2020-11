Il quotidiano Clarín dà la notizia con queste parole: «è uno schiaffo emotivo che riverbera a tutte le latitudini». È morto Diego Armando Maradona, aveva 60 anni. Il presidente dell’Argentina, Alberto Fernández, dice: «Non ci possono credere». Poco dopo arriva la conferma anche di Matias Morla, suo avvocato e agente. Il campione del Napoli e della nazionale argentina ha subito un arresto cardiorespiratorio. Era nella casa a Tigre, nei pressi di Buenos Aires, dove si era stabilito dopo essere stato operato per un ematoma subdurale. «È stato il più immenso, ha riscattato Napoli con la sua genialità», dice il sindaco De Magistris.

Il miglior giocatore del XX secolo

Il Pibe de Oro, la Mano de Dios. È stato il più amato e il più odiato, il più discusso nel bene e nel male. Diego Armando Maradona, il miglior giocatore del XX secolo secondo la FIFA insieme a Pelè. Una vita da cinema la sua, non a caso su di lui ha girato un lungometraggio un maestro del calibro di Emir Kusturica e recentemente sono stati realizzati anche un documentario e una serie tv.

Dalla periferia polverosa di Buenos Aires al tetto del Mondo, in un viaggio sulle montagne russe che lo hanno portato più volte vicino alla morte.

Genio e sregolatezza

Fisico minuto ma compatto, tecnica sopraffina e un piede sinistro fuori dal comune: Diego Maradona era dotato di grande fantasia e intelligenza tattica, ottimo finalizzatore, nonché abilissimo esecutore di calci piazzati. «Diego era capace di cose che nessuno avrebbe potuto eguagliare. Le cose che io potrei fare con un pallone, lui potrebbe farle con un’arancia», disse di lui Michel Platini.

Il suo essere genio e sregolatezza è racchiuso tutto in quei memorabili tre minuti nel secondo tempo del quarto di finale ai Mondiali 1986 contro l’Inghilterra: prima la rete segnata con la mano, passato alla storia come la “mano de Dios”, poi il raddoppio con una serpentina ubriacante da metà campo passata alla storia come “il gol del Secolo”.

