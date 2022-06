È stato trovato morto in casa sua a Roma venerdì intorno alle 22.30 ma non sono ancora chiare le cause del decesso. Ha recitato, tra gli altri, nei film Fuochi d’artificio, Paparazzi, Fatti della banda della Magliana

È morto a 55 anni Roberto Brunetti, l’attore conosciuto con il nome di “Er Patata” per il ruolo interpretato nel film Romanzo Criminale, diretto da Michele Placido. Brunetti è stato trovato morto in casa sua, vicino a piazza Bologna a Roma, ieri intorno alle 22.30 ma le cause del decesso non sono ancora note, anche se non ci sarebbero segni evidenti di violenza sul corpo. Bisognerà aspettare l’esito dell’autopsia.

A lanciare l’allarme la compagna e alcuni conoscenti che, non avendo sue notizie da giovedì sera, si sono preoccupati. Sono intervenute le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e l’ambulanza, ma l’attore era già deceduto.

Brunetti ha recitato in diverse commedie italiane alla fine degli anni Novanta, come Fuochi d’artificio di Leonardo Pieraccioni e Paparazzi di Neri Parenti. Nei primi anni 2000 invece ha recitato nel film diretto da Daniele Costantini, Fatti della banda della Magliana, e in Romanzo Criminale, la pellicola ispirata alle vicende della banda della Magliana a Roma. Nel film diretto da Placido, interpreta il ruolo di Aldo Buffoni, “Er Patata”, piccolo criminale della malavita romana che viene ucciso da Freddo, interpretato da Kim Rossi Stuart, per aver tenuto per sé i proventi della droga. Nel 2012 ha poi recitato nei film Il rosso e il blu e Baci salati.

Nato a Roma nel 1967, Roberto Brunetti è stato per 16 anni compagno dell’attrice Monica Scattini, morta nel 2015 a 59 anni dopo una lunga malattia. Apparso in tv a Pomeriggio cinque aveva parlato della sua situazione di instabilità economica, a causa della pandemia, e raccontato che viveva grazie al reddito di cittadinanza.

