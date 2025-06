Ci sono in totale tre indagati per la morte di Riccardo Zappone, il trentenne con fragilità colpito a Pescara dal taser della polizia. Si tratta di Angelo De Luca, classe 1964, Paolo De Luca, classe 1970, e Daniele Giorgini, classe 1988, che, in base a quanto emerge dalle carte giudiziarie, l’avrebbero «percosso con violenza, anche mediante l’uso di un bastone di legno». Ai tre uomini la procura della cittadina abruzzese contesta il reato di concorso in lesioni volontarie aggravate dall'uso dell’arma e dal numero delle persone.

Il giovane, dopo le bastonate, avrebbe subito «ferite sanguinanti». Dopodiché l’intervento della polizia con l’arrivo sul posto di una volante con due poliziotti che non sarebbero indagati: i militari, come noto, hanno utilizzato il taser su Zappone, su cui ieri è stata disposta l’autopsia, necessaria per accertare la causa della morte.

Perché il trentenne ha avuto un arresto cardiaco? Il malore da cosa sarebbe dipeso? Tutte domande a cui sarà più facile rispondere coi i risultati degli esami autoptici. Intanto i pubblici ministeri di Pescara hanno anche disposto il sequestro dei dispositivi mobili degli indagati, identificati grazie alle telecamere di sorveglianza.

«Che motivo c’era di utilizzare la pistola elettrica?», si chiede Andrea Zappone, intervistato da Il Centro. L’uomo specifica che il figlio non soffrisse di «patologie cardiache» e chiede «verità e giustizia».

Da parte sua la polizia ha spiegato, attraverso una nota, la che attorno alle 11 di ieri, aveva proceduto all'arresto del giovane, «apparentemente coinvolto poco prima in un alterco da strada». L’arresto sarebbe avvenuto perché Zappone avrebbe «opposto resistenza a pubblico ufficiale». Da qui «è stato necessario – continua la nota – l’uso del taser. Poi, una volta condotto nelle camere d'attesa per compiere gli atti di polizia giudiziaria conseguenti, l'uomo ha accusato un malore per il quale è stato trasportato in ospedale per le manovre di rianimazione, che purtroppo non hanno potuto impedirne il decesso».

Sul caso, nell’attesa di illuminare le molte zone d’ombra che lo caratterizzano, non si arrestano le polemiche. Se Amnesty International invoca «chiarezza» e si interroga sull’uso «delle armi cosiddette “meno letali”», il ministro della Lega Matteo Salvini ha difeso le forze dell’ordine che userebbero «il taser quando ce n’è bisogno e che offre maggiore sicurezza, necessaria».

A intervenire anche il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi che ha annunciato accertamenti sulla vicenda. «È interesse anche nostro capire se ci sia una correlazione (della morte del giovane, ndr) con l'uso del taser – ha dichiarato il ministro – . Segnalo che in questo caso la persona si stava sottraendo alle forze di polizia e stava dando in escandescenza con atteggiamenti pericolosi per se stesso, per gli operatori e per la gente che era presente sul posto».

L’inchiesta è aperta. Le indagini sono coordinate dalla squadra mobile di Pescara.

