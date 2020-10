È morto nel sonno, alle Bahamas, Sean Connery: l'attore era malato da tempo e aveva compiuto 90 anni ad agosto. A darne notizia i media inglesi, in particolare la Bbc. Nell’immaginario collettivo è stato l’unico vero James Bond. Ma non c’è solo questo: nel suo palmares si contano un oscar (per Gli intoccabili), due premi bafta e tre golden globe. È stato nominato cavaliere dalla regina all'Holyrood Palace nel 2000.

Licenza d’uccidere

Nato in un sobborgo di Edimburgo, Sean Connery era figlio di un immigrato irlandese, mentre la madre era scozzese. Il suo vero nome era Thomas, lo pseudonimo Sean se lo portava dietro sin da bambino. La sua era una famiglia di umili origini: il padre era camionista, la madre invece camieriera. A 16 anni ha deciso di lasciare la scuola per arruolarsi nella marina militare britannica. Dopo essere stato congedato per un’ulcera e dopo vari lavori di fortuna, sono arrivati i primi ingaggi da modello. Nel 1953 si è classificato terzo al concorso di Mister Universo. Nel 1958 è stato notato dalla 20th Century Fox, dopo aver fatto il ballerino nel musical South Pacific e alcuni ruoli in televisione.

Da allora, complice il suo fisico statuario, ha inizio la sua carriera d’attore. La vera svolta nella sua carriera è arrivata nel 1962, quando è stato scelto dai produttori Albert Broccoli e Harry Saltzman per interpretare James Bond. Era la prima volta che il personaggio inventato da Ian Fleming arrivava sul grande schermo.

James Bond

Lo smoking, l'Astor Martin e la sigaretta fumata elegantemente. L'immagine di Sean Connery rimarrà comunque sempre legata a quella di James Bond. 007 – Licenza di uccidere (Dr. No) di Terence Young è stato il primo di una serie di pellicole che hanno dato a Connery fama internazionale, consacrandolo sex symbol. Connery ha poi ripreso il ruolo altre sei volte (per esempio in Missione Goldfinger nel 1964 e in Una cascata di diamanti nel 1971), fino a Mai dire mai (1983), episodio non ufficiale dalla serie.

Nella sua carriera, ha dato prova di notevole versatilità, lavorando, tra gli altri, con registi quali Alfred Hitchcock e Sidney Lumet. Nel 1969 era stato tentato anche dalla regia con il documentario The Bowler and the Bonnet, ma l’esperienza è rimasta isolata. Nel 1987 ha vinto un Oscar come miglior attore non protagonista per l’interpretazione del poliziotto Jim Malone ne Gli Intoccabili (The Untouchables) di Brian De Palma.

