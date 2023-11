La due giorni del Forum internazionale del Turismo di Baveno si apre subito con un coup de teatre: la funivia del Mottarone riaprirà presto al pubblico. L’evento voluto fortemente (e a caro prezzo, come raccontato oggi da Domani) dalla ministra Santanchè ha portato al Grand Hotel Dino, fiore all’occhiello della catena alberghiera della famiglia Zacchera, nella suggestiva cornice del lago Maggiore, tutta la maggioranza di governo, con tanto di intellettuali organici: a presentarlo c’è Nicola Porro.

Dopo l’intervento - fuori dalle righe come nel suo stile - del presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha rivendicato il diritto a usare termini italici al posto di inglesismi come “location” e ha ammesso di non sapere cosa sia il turismo esperienziale, è salita sul palco la protagonista indiscussa del Forum, la ministra del Turismo Daniela Santanchè, che ha voluto con sé il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e la sindaca di Stresa Marcella Severino per fare il primo grande annuncio di questa kermesse: la firma del protocollo attuativo per rimettere in funzione la funivia del Mottarone. La funivia è bloccata ormai da due anni e mezzo, da quel 23 maggio del 2021 in cui la fune traente dell’impianto di risalita, che collegava il paese di Stresa con la vetta del Mottarone, cedette all’improvviso e si schiantò a venti metri di altezza a causa del mancato rispetto delle norme di sicurezza, provocando la morte di 14 persone sulle 15 presenti in cabina. Si salvò solo il piccolo Eitan, un bambino israeliano di 6 anni che finì anche al centro di un intrigo internazionale, con il nonno, agente dei servizi segreti dello stato ebraico, che voleva tenerlo con sé in Israele, mentre gli zii spinsero affinché tornasse in Italia.

Le indagini successive della procura di Verbania mostrarono come l’incidente venne causato dalla manomissione del sistema frenante per consentire l'utilizzo della funivia, che altrimenti sarebbe rimasta bloccata per un malfunzionamento non risolto. Ma era il periodo delle riaperture dopo i vari lockdown imposti dalla pandemia, e bisognava correre, così è con questa manomissione che nell’aprile del 2021 venne riaperto l’impianto. Ma la fretta è stata cattiva consigliera e ha condotto al disastro, per il quale venne disposto il fermo nei confronti del titolare della società e dei due responsabili della struttura.

Per correre troppo si è rimasti fermi per più di due anni, ma ora è il momento di ripartire, e quale migliore cornice per annunciare la riapertura che il forum del turismo di Baveno, proprio a pochi chilometri da Stresa, così la Santanchè può rivendicare il primo successo di questi due giorni.

Raggiante come il presidente Cirio e la sindaca Severino sul palco insieme a lei, la ministra conta che la funivia possa riaprire al pubblico entro l’estate del 2025, e spera di essere proprio lei a inaugurarlo, ben prima della scadenza naturale della legislatura nel 2027 e schivando possibili crisi di governo e ribaltoni vari. I lavori verranno affidati alla società monterosa ski, che gestisce gli impianti sciistici del comprensorio del Monte Rosa, che comprende Gressoney in Valle D’Aosta e Alagna Valsesia, nella provincia piemontese di Vercelli.

“Non sarà come mettere una toppa, ma sarà un rammendo fatto con cura”, le parole della sindaca di Stresa. Ancora ignote le cifre dell’investimento, ora per è il momento di festeggiare. Da qui fino a domani la meraviglia tanto cara alla ministra è al centro dell’attenzione.

