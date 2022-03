La società di Gianluigi Aponte interverrà nel capitale della società di trasporto Moby, per un immediato risanamento del gruppo, nell’interesse dei suoi 6mila lavoratori

Il gruppo Msc entrerà con una partecipazione di minoranza in Moby Tirrenia. Un salvataggio vero e proprio, come chiarito dallo stesso Gruppo Msc in un comunicato.

«Quest’aumento di capitale – si legge – è finalizzato a saldare Tirrenia in A.S. per consentire l’immediato risanamento del gruppo Moby e nell’interesse dei suoi 6mila lavoratori».

Msc, di Gianluigi Aponte, è tra le più gradi compagnie di gestione di linee cargo a livello mondiale, la sua entrata in Moby Tirrenia, compagnia di trasporto navale fondata da Achille Onorato, arriva come una strategia silenziosa simile a quella attuata con l’acquisizione di Aponte dell’ex Alitalia.

«La famiglia Aponte – scrive il gruppo – e la famiglia Onorato sono felici di comunicare di aver raggiunto un intesa finalizzata ad un aumento di capitale in Moby Spa».

