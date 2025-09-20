il libro di Elise Ann Allen sul pontefice

Muoversi con equilibrio e pazienza. Ecco lo sminatore Leone XIV

Giovanni Maria Vianstorico
20 settembre 2025 • 19:23

Il 18 settembre è uscito il primo vero libro sull’agostiniano Robert Francis Prevost. Lo ha scritto Elise Ann Allen. Delle 270 pagine le ultime trenta sono occupate da una lunga intervista con il papa. Il profilo che ne emerge conferma il carattere equilibrato e paziente dell’uomo. Che, come un artificiere, sta cercando di disinnescare ordigni in un campo minato da divisioni e polarizzazioni presenti nella chiesa da quasi mezzo secolo

Leone lo sminatore: è questa l’impressione che si ricava dalla lettura del primo vero libro sull’agostiniano Robert Francis Prevost. Il papa panamericano da quasi cinque mesi sta infatti muovendo i primi passi, cauti ma sicuri, come un artificiere incaricato di disinnescare ordigni in un campo minato da divisioni e polarizzazioni presenti nella chiesa da quasi mezzo secolo, rese più acute negli ultimi anni dall’esercizio assoluto e autocratico del potere praticato dal suo predecessore. Lo farà c

Storico e giornalista, ordinario di filologia patristica all’università di Roma La Sapienza, redattore e autore dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, è direttore emerito dell'Osservatore Romano, che ha guidato dal 2007 al 2018. Tra i suoi libri più recenti: Pablo VI, un cristiano del siglo XX (2020), Andare per la Roma dei papi (2020), I libri di Dio (2020, tradotto in francese e in spagnolo), L’ultimo papa (2024, tradotto in francese e in spagnolo).