Muoversi con equilibrio e pazienza. Ecco lo sminatore Leone XIV

Il 18 settembre è uscito il primo vero libro sull’agostiniano Robert Francis Prevost. Lo ha scritto Elise Ann Allen. Delle 270 pagine le ultime trenta sono occupate da una lunga intervista con il papa. Il profilo che ne emerge conferma il carattere equilibrato e paziente dell’uomo. Che, come un artificiere, sta cercando di disinnescare ordigni in un campo minato da divisioni e polarizzazioni presenti nella chiesa da quasi mezzo secolo