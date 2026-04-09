Il colloquio

Positività tossica e marketing, Muriel De Gennaro: «Se non mi piaccio ho il diritto di dirlo»

Alessia Arcolaci
09 aprile 2026 • 07:00

Approdata su YouTube a 16 anni, è autrice e interprete di burlesque, sui social si occupa di corpi, giudizio, stereotipi e diritti, dopo avere attraversato disturbi alimentari e disformismo

Sul palco c’è un maiale. Muriel De Gennaro indossa orecchie rosa, una gonnellina, una coda e un corsetto. Sotto, l’intimo rigorosamente rosa e i copricapezzoli a forma di fiocchetto. Si muove con sicurezza, tiene il tempo, lo sguardo, incanta il pubblico arrivato per il suo spettacolo di burlesque. «Il maiale è il mio animale preferito», racconta. «Gli aggettivi che gli vengono associati sono gli stessi che vengono gettati addosso alle persone che abitano un corpo grasso, com’è capitato a me: se

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Alessia Arcolaci
Alessia Arcolaci
Alessia Arcolaci

Vive a Roma e da lì parte per raccontare le persone e le loro storie. Giornalista e autrice di documentari, ha realizzato la serie Ossi di Seppia. Il rumore della memoria e la docuserie I ragazzi delle Scorte vincitrice del premio nazionale Paolo Borsellino. Ha firmato la scrittura del documentario Magma. Mattarella. il delitto perfetto, sull’omicidio di Piersanti Mattarella. Su Vanity Fair ha condotto il podcast Quello che resta. Per Giulia, per tutte, dedicato alle vittime di femminicidio. 