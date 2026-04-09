Positività tossica e marketing, Muriel De Gennaro: «Se non mi piaccio ho il diritto di dirlo»

Approdata su YouTube a 16 anni, è autrice e interprete di burlesque, sui social si occupa di corpi, giudizio, stereotipi e diritti, dopo avere attraversato disturbi alimentari e disformismo

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Sul palco c’è un maiale. Muriel De Gennaro indossa orecchie rosa, una gonnellina, una coda e un corsetto. Sotto, l’intimo rigorosamente rosa e i copricapezzoli a forma di fiocchetto. Si muove con sicurezza, tiene il tempo, lo sguardo, incanta il pubblico arrivato per il suo spettacolo di burlesque. «Il maiale è il mio animale preferito», racconta. «Gli aggettivi che gli vengono associati sono gli stessi che vengono gettati addosso alle persone che abitano un corpo grasso, com’è capitato a me: se