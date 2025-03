La giunta militare ha proclamato sette giorni di lutto nazionale dal 31 marzo al 6 aprile. In Thailandia è stata aperta un’inchiesta per il crollo del grattacielo a Bangkok, mentre si cercano ancora operai tra le macerie

Il disastro umanitario in Myanmar in seguito al terremoto di magnitudo 7.7 continua ad aggravarsi. Al momento si contano 1.644 morti e 3.408 feriti, di cui tanti in gravi condizioni. Secondo i media, invece, i decessi sarebbero 2.601 in tutto il paese. Ma nel paese le strutture ospedaliere sono in estrema difficoltà. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità un ospedale privato e due pubblici sono stati completamente danneggiati. Mentre altre 22 cliniche hanno ricevuto danni parziali.

«La portata dei decessi e dei feriti non è ancora del tutto chiara e si prevede che i numeri aumenteranno», ha detto l’Oms che stima una somma di otto milioni di dollari di aiuti come aiuti umanitari da inviare nel paese.

In particolare, secondo l’organizzazione, un altro numero di decessi e distruzioni è stato segnalato a Sagaing Township, nella regione di Sagaing. Le città e le regioni di Bago, Magway, Mandalay, Nay Pyi Taw, Shan South and East e Sagaing sono tra le aree più colpite. Le Nazioni unite stimano che circa 20 milioni di persone, un terzo della popolazione, siano state colpite in vari modi dal terremoto.

La giunta militare ha proclamato sette giorni di lutto nazionale dal 31 marzo al 6 aprile.

L’Asean in soccorso

Nel frattempo l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), ha organizzato una riunione emergenziale in videoconferenza dei ministri degli Esteri regionali, per discutere le misure di assistenza umanitaria al Myanmar e alla Thailandia. I ministri dei paesi membri hanno espresso solidarietà alle vittime del sisma e hanno promesso sforzi di assistenza umanitaria. «L'Asean ribadisce la sua solidarietà e collaborerà strettamente per coordinare l'assistenza umanitaria, sostenere e facilitare le operazioni di soccorso, e garantire una risposta umanitaria tempestiva ed efficace», si legge nella dichiarazione congiunta adottata ieri.

Per il momento in Myanmar sono arrivati i soccorritori di Singapore, Malesia, Indonesia, Thailandia, Vietnam.

Inchiesta aperta in Thailandia

Le autorità tailandesi stanno indagando su diverse ipotesi per comprendere come il terremoto di venerdì abbia causato il crollo di una torre di 30 piani in costruzione, l'unico danno grave registrato a Bangkok.

Il governatore di Bangkok Chadchart Sittipunt ha dichiarato che due edifici sono rimasti inaccessibili dopo la bonifica dei numerosi grattacieli residenziali e di uffici che caratterizzano lo skyline della città. In totale, nella capitale thailandese sono morte 18 persone, ma si ritiene che circa 80 operai edili siano ancora intrappolati tra le macerie della torre distrutta.

Sabato la premier Paetongtarn Shinawatra ha espresso dubbi sulla costruzione. «Ho delle domande in mente - ha detto - Cosa è successo da quando è iniziata la costruzione? Come è stato approvato il progetto? Non è stato il primo edificio nel paese», ha continuato.

