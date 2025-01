La polizia belga ha eseguito trenta perquisizioni nella provincia di Anversa e Bruxelles nell’ambito di un’inchiesta per traffico internazionale di stupefacenti provenienti dal Sudamerica

La procura di Bruxelles ha rilasciato alcuni dettagli alla stampa riguardo un’inchiesta per traffico internazionale di cocaina nel quale sarebbe coinvolto l’ex calciatore di Cagliari, Roma e Inter Radja Nainggolan.

«La procura di Bruxelles può confermare le informazioni secondo le quali il giocatore di calcio R.N. è stato privato della sua libertà in relazione a questo caso. Poiché le udienze sono attualmente principio della presunzione di innocenza, non verranno fatti ulteriori commenti in questa fase», si legge nel comunicato.

L’inchiesta

«Nell'ambito di un'indagine della sezione criminalità organizzata del giudice istruttore di Bruxelles giudice istruttore di Bruxelles, la polizia giudiziaria federale di Bruxelles ha eseguito trenta perquisizioni nella mattina di lunedì 27 gennaio 2025, principalmente nella provincia di Anversa e a Bruxelles, ma anche nella periferia di Bruxelles. L'indagine riguarda la presunta importazione di cocaina dal Sud America all'Europa, attraverso il porto di Anversa, e la sua ridistribuzione in Belgio», prosegue il comunicato.

