A Nantes la cucina militante costruisce legami tra culture e generazioni

L'integrazione lavorativa per chi ha un background migratorio è spesso l'unico mezzo per contrastare la marginalizzazione, smantellare pregiudizi e costruire delle relazioni sociali autentiche. Fair-e nasce come cantine associativa per accogliere in percorsi di formazione professionale e avviamento al lavoro, rifugiati e richiedenti asilo. Il cibo diventa così un linguaggio comune e un mezzo di autodeterminazione