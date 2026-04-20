A Nantes la cucina militante costruisce legami tra culture e generazioni

L'integrazione lavorativa per chi ha un background migratorio è spesso l'unico mezzo per contrastare la marginalizzazione, smantellare pregiudizi e costruire delle relazioni sociali autentiche. Fair-e nasce come cantine associativa per accogliere in percorsi di formazione professionale e avviamento al lavoro, rifugiati e richiedenti asilo. Il cibo diventa così un linguaggio comune e un mezzo di autodeterminazione
- Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola
Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo di abitudini e tendenze culinarie che diventano cringe. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newsletter gratuita. Ci si iscrive a questo