Storie di chi resiste

La Napoli ribelle tra arte e controinformazione: «Così facciamo rivivere le edicole abbandonate»

Diana Ligorio
15 aprile 2026 • 19:33

Un gruppo di attivisti ha deciso di far rivivere le edicole chiuse e lasciate lì L’azione è una sorta di istallazione: si attaccano manifesti per denunciare questioni sociali e guerre

Le edicole dismesse sono parte del nostro paesaggio urbano. In alcune città, i manufatti vengono rimossi. A Napoli, invece, le edicole restano lì. Chiuse, abbandonate. Liberi Edizioni, il progetto artistico editoriale autofinanziato di Nicola Angrisano e del suo gruppo di attivisti, nasce proprio dall’idea di far tornare a parlare quei corpi di ghisa e acciaio: «Si tratta di un’installazione temporanea e non invasiva – spiega Angrisano - che recupera le funzioni di punto d’informazione che per a

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Diana Ligorio
Diana Ligorio
Diana Ligorio

Classe 1982, è autrice di docufilm per Rai, Sky, La7, alcuni scritti con Roberto Saviano, Carlo Bonini, Fabrizio Gatti, Attilio Bolzoni, Antonio Spadaro. L’ultimo docufilm, Io devo continuare, è stato nominato al Prix Europa 2024. Ha pubblicato il romanzo Mia e la voragine (TerraRossa), candidato al Premio Campiello Junior, e il romanzo Occhi di lupo, cuore di cane. La vita invisibile di un agente della DIA (Bompiani), menzione speciale al Premio Giornalistico Narrativo Nadia Toffa.