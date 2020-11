«Stanotte a Napoli otto poliziotti sono stati feriti in servizio, aggrediti selvaggiamente da decine di extracomunitari mentre tentavano di mettere fine a una specie di festa, dove quasi tutti erano senza mascherina. Gli allegri avventori si sono infuriati perché gli agenti osavano disturbarli, mentre loro violavano tutte le disposizioni in tema di emergenza sanitaria e hanno pensato bene di dargli addosso». È questa la denuncia che arriva oggi da Valter Mazzetti, segretario generale di Fsp Polizia di Stato (il sindacato delle forze di polizia).

Mazzetti ha poi aggiunto che per riportare l’ordine nel quartiere, dove era stata organizzata la festa con oltre duecento extracomunitari partecipanti, è stato necessario l’intervento dei «carabinieri e guardia di finanza, e del Reparto mobile impegnato fino a poco prima con la partita del Napoli». La vicenda si è conclusa con tre arresti e cinque denunce in stato di libertà per reati che vanno,a vario titolo, da resistenza a lesioni a pubblico ufficiale a danneggiamento aggravato.

