La guardia di finanza ha sequestrato 14.800 mascherine non a norma nel quartiere Gianturco, nella zona industriale di Napoli. Il titolare dell'attività commerciale, un 46enne cinese, è stato segnalato alla Camera di commercio per violazioni del codice del consumo. I militari hanno scoperto che tutti i dispositivi sanitari, pronti per essere messe in vendita, erano privi del numero dell'ente garante della conformità, delle indicazioni commerciali e delle istruzioni obbligatorie in lingua italiana. Le mascherine sequestrate erano chirurgiche e del tipo KN95, ovvero con certificazione cinese.

