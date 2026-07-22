L’obiettivo è riportare al centro del dibattito pubblico i principi costituzionali e il rapporto tra libertà, diritti e potere. Il programma ufficiale sarà presentato il prossimo 25 settembre

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Nasce a Napoli “Officina Costituzione”, associazione che punta a riportare al centro del dibattito pubblico i principi costituzionali e il rapporto tra libertà, diritti e potere. La nuova realtà, radicata nel Mezzogiorno, intende rivolgersi in particolare alle giovani generazioni meridionali, raccogliendone istanze e aspettative nei confronti della politica.

L’attività dell’associazione si concentrerà su alcuni dei principali temi istituzionali del Paese: tutela dei diritti fondamentali, funzionamento e giustizia del sistema giudiziario, legge elettorale e forma di governo. Accanto alla ricerca giuridica, “Officina Costituzione” lavorerà all’elaborazione di proposte normative, alla diffusione della cultura del diritto e al sostegno delle professioni legali, anche nell’utilizzo delle nuove tecnologie.

Il prossimo appuntamento

La presentazione ufficiale è in programma il 25 settembre, dalle 16 alle 19.30, alla Domus Ars di Napoli. Ad aprire i lavori saranno i co-presidenti Giovanna De Minico e Pierluigi Picardi.

Il programma prevede quattro momenti di confronto dedicati alla riforma della magistratura, alla riforma della Corte dei conti, all’autonomia differenziata e alla legge elettorale. Nel corso del pomeriggio è previsto anche un intervento dello scrittore Maurizio de Giovanni. La giornata, aperta al pubblico, si concluderà con una performance musicale dal vivo.

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