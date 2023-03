Diverse Ong dicono che un barcone in difficoltà da oltre 24 ore si è rovesciato con 47 persone a bordo. Nonostante gli allarmi nessuno sarebbe intervenuto

Secondo diverse Ong, un barcone con a bordo 47 persone si sarebbe rovesciato a largo della Libia e molte persone a bordo sarebbero disperse. Per il momento, la guardia costiera italiana non conferma il naufragio. Secondo l’Ong AlarmPhone, i superstiti del naufragio sarebbero stati recuperati da un mercantile e saranno sbarcati in Libia o Tunisia.

L’imbarcazione partito probabilmente da Bengasi era stata avvistata ieri ed era stata seguita per un certo tempo dall’aereo dell’Ong SeaWatch. L’imbarcazine si trovava con il motore in avaria e in balia del mare grosso.

Secondo l’Ong SeaWatch, il centro soccorso marittimo di Roma avrebbe chiesto ai mercantili presenti in zona di coordinarsi con la guardia costiera libica, che però non avrebbe fornito collaborazione. «Dopo aver chiamato il centro di soccorso di Tripoli abbiamo richiamato il centro di soccorso di Roma e chiesto chi, a quel punto, coordinerà i soccorsi, il funzionario ha riattaccato il telefono», ha detto un portavoce di SeaWatch.

Nella zona dove si trovava l’imbarcazione operano navi della marina militare italiana impegnate nella missione Irini che ha il compito di impedire il traffico d’armi verso la Libia. Secondo le Ong, nessuna nave militare è stata coinvolta nelle operazione di salvataggio.

Contattata da Domani, per ora la guardia costiera italiana non ha fornito informazioni aggiuntive.

