Per le partite di qualificazione a Euro 2024 contro Malta e Inghilterra, il ct Spalletti chiama per la prima volta il terzino del Tottenham. Escluso Immobile, alle prese con problemi fisici, ma nella lista c’è Scamacca.

Destiny Udogie, terzino ex Udinese e ora in forza al Tottenham, è la vera grande novità nelle convocazioni del ct Luciano Spalletti per la Nazionale italiana. Dopo la partecipazione agli stage a Coverciano, Udogie rientra nella lista dei 27 convocati per le partite, valide per la qualificazione a Euro 2024, contro Malta e Inghilterra.

Il commissario tecnico ha poi richiamato in azzurro Giacomo Bonaventura (Fiorentina) e Moise Kean (Juventus), che mancavano in azzurro rispettivamente da 3 e 2 anni con l’Italia. Un’altra parziale sorpresa è l’esclusione dell’attaccante Ciro Immobile (Lazio), che è però alle prese con dei problemi fisici ed è in dubbio anche per l'ultimo turno di campionato prima della sosta.

Nazionale, c’è Chiesa

Tornano tra i convocati, l’atalantino Gianluca Scamacca, appena rientrato da un infortunio che lo ha tenuto fuori per un po' di partire. Nella lista figurano inoltre il centrocampista dell'Inter, Davide Frattesi, che è stato fuori qualche settimana per un problema muscolare. e Federico Chiesa, assente nel derby tra Juventus-Torino. Conferme in difesa per Federico Gatti (Juventus), nonostante alcune prestazioni negative, e in attacco per Nicolò Zaniolo che con l'Aston Villa sta ben figurando in Premier League.

L’Italia scenderà in campo a Bari sabato 14 ottobre contro Malta ed è chiamata a conquistare i tre punti a tutti i costi, visto il modesto valore degli avversari. Mercoledì 17, invece, gli azzurri sono attesi da un match molto più difficile contro l’Inghilterra, che con 13 punti è in vetta al girone di qualificazione per Euro 2024, davanti all’Italia e all’Ucraina a quota 7, ma con la Nazionale di Spalletti che ha disputato una gara in meno.

La lista dei 27 convocati di Spalletti

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham).

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Sandro Tonali (Newcastle).

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Moise Kean (Juventus), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).

