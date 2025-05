Si chiama Millennium ed è la maxi operazione della Dda di Reggio Calabria, coordinata dal procuratore Giuseppe Lombardo, che oggi ha colpito alcune delle più potenti cosche di ’ndrangheta, tra cui quella degli Alvaro.

Dalle prime luci dell’alba i carabinieri hanno eseguito, nella città reggina e in altre città italiane, ben tre ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 97 indagati (81 persone sono finite in carcere, 16 ai domiciliari). Le accuse sono a vario titolo di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico anche internazionale di droga, detenzione e spaccio di droga, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, scambio elettorale politico mafioso e detenzione e porto di armi.

Tra le principali accuse vi è pertanto quella di aver gestito in regime di monopolio il traffico di stupefacenti attraverso una struttura stabile ed organizzata, frutto di un'alleanza tra le cosche della provincia reggina.

Il mondo politico

Gli arresti riguardano anche la politica. Ai domiciliari è infatti finito l’ex assessore regionale di centrodestra Pasquale Tripodi, per il quale è stata esclusa l’aggravante mafiosa, mentre sono indagati a piede libero gli ex consiglieri regionali Alessandro Nicolò, all’epoca di Fratelli d’Italia e ancora sotto processo per l’inchiesta “Libro nero”, e Sebi Romeo del Partito democratico.

In carcere sono finiti numerosi esponenti della cosca Alvaro di Sinopoli tra cui Cosimo Alvaro detto "Pelliccia". L’operazione ha riguardato ben quattordici province italiane, dal sud al nord del paese, soffocato dai tentacoli della ‘ndrangheta.

L’indagine

«Se ci fosse stato un solo carabiniere ad aver svolto le intercettazioni di questa inchiesta, avrebbe ascoltato 233 anni di conversazioni», ha detto il procuratore Lombardo nel corso della conferenza stampa su Millennium. L’operazione – è stato dichiarato durante la conferenza – ha «disarticolato cosche potenti impegnate principalmente nel traffico di droga». La coca, in particolare, importata da Brasile, Panama e Colombia arrivava a Gioia Tauro e poi veniva commercializzata nei vari territori, soprattutto al nord.

Gli inquirenti raccontano anche di un episodio legato a un carico di droga, da 45mila euro, mai arrivato. «Esponenti della cosca Castani sequestrarono un esponente della cosca Alvaro a causa del carico perduto e lo liberarono solo a seguito del pagamento», specificano gli uomini dell’Arma.

Oltre ai 97 arresti, sono stati inoltre disposti sequestri preventivi di due ditte: un bar pasticceria della Locride, a causa di presunte estorsioni che avrebbe realizzato e un’azienda edile riconducibile a un imprenditore già destinatario di una interdittiva antimafia.

Nelle carte la violenza delle estorsioni. «Agli imprenditori del territorio – hanno dichiarato gli inquirenti nel corso della conferenza – venivano sottratte le chiavi dei mezzi, necessari per il proprio lavoro, fino a quando non veniva pagata la cosiddetta “messa a posto”».

E poi l’altro capitolo, quello del baratto politico-mafioso. «Piena consapevolezza dei candidati, che raccoglievano voti presso le ‘ndrine tramite intermediari, dell’attività posta in essere – hanno continuano gli investigatori –. I voti sarebbero stati restituiti tramite incarichi di vario genere».

Infine, grazie all’attività di indagine della Dda di Reggio Calabria nuove luci su un caso del 1977: il sequestro di Mariangela Passiatore, in vacanza all’epoca a Brancaleone e moglie di un imprenditore milanese. La donna venne rapita e non più ritrovata. Nuovi particolari emergono oggi, tuttavia, dalle intercettazioni.

© Riproduzione riservata