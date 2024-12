L’esponente del partito della premier si era dimesso dal consiglio comunale per far spazio a un candidato vicino a Fidanza. In cambio suo figlio è stato assunto come assistente del capo delegazione di FdI al Parlamento europeo. Al centro la cosca Tripodi, contestato il voto di scambio a un ex consigliere della Lega

Polizia e guardia di finanza, coordinati dalla procura di Brescia, sono impegnati da questa mattina, 5 dicembre, in un’operazione contro la ‘ndrangheta. Clan operativi nel bresciano ma con interessi e ramificazioni in altre province italiane: da Milano a Reggio Calabria, da Como a Lecco, ma anche Varese, Verona, Viterbo e Treviso.

Sono 25 le misure cautelari e 1,8 i milioni di euro sequestrati. I reati contestati vanno dalle estorsioni al traffico di armi e droga, ricettazione, usura, reati tributari e riciclaggio.

I nomi coinvolti

Ai domiciliari è finito l’ex consigliere comunale di Brescia di Fratelli d’Italia, Giovanni Acri, e l’ex esponente leghista del comune di Castel Mella, Mauro Galeazzi, già arrestato nel 2011 per corruzione, poi scarcerato e assolto. Tra le persone coinvolte anche una suora, Anna Donelli, ritenuta dagli inquirenti a «disposizione del sodalizio per garantire il collegamento con i sodali detenuti in carcere».

Le accuse

Al centro dell’inchiesta ci sarebbe la cosca calabrese Tripodi, originaria di Vibo Valentia e alleata con i Mancuso. I coinvolti, secondo le tesi dei pm, avrebbero favorito la ‘ndrina «sia al fine di conseguire vantaggi patrimoniali illeciti, che di mantenere e rafforzare la capacità operativa del sodalizio e la fama criminale del gruppo criminoso».

A Mauro Galeazzi, ex consigliere comunale in quota Lega del comune in provincia di Brescia, ora ai domiciliari, è contestato il voto di scambio politico-mafioso. Secondo chi indaga si sarebbe rivolto a Stefano Terzo Tripodi, referente della cosca nel bresciano, che gli avrebbe proposto «da candidato sindaco al comune di Castel Mella, di procurargli voti in cambio di appalti pubblici in occasione delle consultazioni comunali» di ottobre 2021.

Acri e i rapporti con Fidanza

Oltre a Galeazzi, l’altro nome politico finito ai domiciliari è Giovanni Acri, in quota Fratelli d’Italia. Secondo la Dda di Brescia Acri, in qualità di medico, l’ex consigliere comunale del partito di Giorgia Meloni si sarebbe messo a disposizione della cosca Tripodi, aiutando gli «appartenenti» al sodalizio e «loro complici», anche «in occasione di ferimenti» durante «l’esecuzione di reati».

Ma Acri non è nuovo nelle vicende giudiziarie lombarde e in quelle interne a Fratelli d’Italia, perché il suo nome – e la sua fine anticipata della sua esperienza nel consiglio comunale di Brescia – è legato a doppio a quello di Carlo Fidanza, capodelegazione del partito della premier al Parlamento europeo.

Le storie di Fidanza e di Acri si sono incrociate nel 2021, il 25 giugno, quando il secondo si è dimesso dal consiglio comunale bresciano. Secondo le accuse sarebbe stato proprio Fidanza a «promuovere» le dimissioni di Acri per favorire un esponente della sua corrente, Giangiacomo Calovini, ora deputato ma che, in occasione delle elezioni comunali del 2019, era stato il primo dei non eletti.

In cambio del passo indietro, secondo i pm di Milano che hanno coordinato le indagini, Acri avrebbe ottenuto l’assunzione del figlio Jacopo come assistente dell’europarlamentare Fidanza. Per questi fatti a giugno 2023 Fidanza, così come Calovini, ha scelto di patteggiare un anno e quattro mesi per «corruzione per l’esercizio della funzione»: decisione che – facendo venir meno l’interdizione dai pubblici uffici – ha permesso comunque all’esponente di spicco di Fratelli d’Italia di candidarsi ed essere eletto per la terza volta consecutiva all’Europarlamento di Bruxelles.

Un anno dopo anche Francesco Acri ha scelto la via del patteggiamento: un anno e quattro mesi, con sospensione della pena e senza interdizione dai pubblici uffici, oltre che il pagamento di circa 16 mila euro come risarcimento del presunto profitto di reato, cioè i soldi che il figlio aveva ricevuto come compensi da assistente di Fidanza.

L’inchiesta sul consiglio comunale di Brescia erano partite da una costola dell’indagine su Fidanza per la cosiddetta «Lobby nera», scaturita da un’inchiesta di Fanpage: un giro di finanziamenti illeciti e saluti romani, che aveva come promotori il «barone nero» Roberto Jonghi Lavarini e appunto Fidanza, a lavoro per le elezioni comunali di Milano del 2021.

L’inchiesta principale sulla «Lobby nera» è stata archiviata a febbraio di quest’anno, ma da lì è partito il caso che ha legato Fidanza ad Acri, finito per entrambi con il patteggiamento. Ora Acri si trova per una seconda volta al centro delle cronache giudiziarie, ma questa volta per rapporti con esponenti di spicco della criminalità organizzata calabrese in Lombardia.

Suor Anna Donelli

Una vita tra i detenuti, quella di suor Anna Donelli. E proprio questa sua frequentazione assidua degli istituti penitenziari per gli inquirenti è stata per un modo, secondo i pm, per gli esponenti mafiosi coinvolti nell’operazione per assicurarsi un canale con chi è in cella.

La suora, infatti, si sarebbe messa a «disposizione del sodalizio per garantire il collegamento con i sodali detenuti in carcere». Donelli è da 15 anni volontaria nel carcere di San Vittore a Milano.

