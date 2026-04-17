’Ndrangheta, la parentela e i soldi di Rocco Commisso: ecco le intercettazioni sul (defunto) presidente della Fiorentina

Nell’inchiesta sui clan della Locride e sulle ramificazioni storiche nel nord America i dialoghi dei boss di peso su Rocco Benito Commisso: scomparso di recente, è statp il magnate italo americano, proprietario dei Viola. Sarebbe, si legge negli atti, cugino di un potente uomo della ‘ndrangheta a Toronto. Per la Fiorentina non è vero nulla e minaccia azioni legali
Un’ inchiesta che si muove in ambito internazionale e punta alle ramificazioni nel continente nord americano, ma anche in Australia, della ‘ndrangheta della locride. L’indagine Risiko, condotta dal procuratore Giuseppe Lombardo della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, si arricchisce di un’informativa del reparto reggino del Ros dei carabinieri che ha monitorato il viaggio in Italia di Frank Albanese. L’uomo ha 59 anni, è nato ad Albany nello stato di New York, ma i suoi legami