’Ndrangheta, la parentela e i soldi di Rocco Commisso: ecco le intercettazioni sul (defunto) presidente della Fiorentina

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Nell’inchiesta sui clan della Locride e sulle ramificazioni storiche nel nord America i dialoghi dei boss di peso su Rocco Benito Commisso: scomparso di recente, è statp il magnate italo americano, proprietario dei Viola. Sarebbe, si legge negli atti, cugino di un potente uomo della ‘ndrangheta a Toronto. Per la Fiorentina non è vero nulla e minaccia azioni legali