Né black bloc né “banda del martello”: i violenti di Torino sono cani sciolti

In principio fu il blocco nero, ben definito. Ora è un fantomatico gruppo internazionale Antifa, come teorizzato da Orbán e Trump. I primi arresti per gli scontri di Torino deludono i sostenitori della tesi che vorrebbe il ritorno di un «terrorismo rosso» organizzato

Un tempo la definizione più in voga era “black bloc”: indica gruppi di incappucciati che alzavano l’asticella della tensione nelle piazze no global. Organizzati nel senso di coordinarsi secondo una gerarchia con capi e operativi? Non esattamente. In tempi più recenti l’etichetta più usata è stata quella di anarco-insurrezionalisti, ma anche qui indagini varie hanno dimostrato l’assenza di un vertice unico da cui partivano ordini di attacchi, piuttosto esistevano strutture orizzontali, libere di