I partiti di ultra-destra del governo israeliano si mobilitano per fermare l'accordo sul cessate il fuoco a Gaza e la liberazione degli ostaggi. Secondo quanto riporta la stampa israeliana, il capo di Otzma Yehudit, il ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben Gvir, ha invitato il ministro delle Finanze, Bezalel Smotrich a unire le forze per impedire un accordo di "resa". "Otzma Yehudit da solo non ha la capacità di impedire l'accordo. Propongo di andare insieme dal primo ministro e informarlo che se approva l'accordo ci dimetteremo dal governo", dichiara Ben Gvir. I due partiti di estrema destra si sono presentati insieme alle ultime elezioni, ma operano in modo indipendente. Ben Gvir e Smotrich sono stati anche in disaccordo nelle ultime settimane sui finanziamenti per la polizia nel bilancio. "Vorrei sottolineare che, anche se fossimo all'opposizione, non faremmo cadere il primo ministro, ma questa cooperazione è il nostro unico modo per impedire l'accordo di resa e garantire che la morte di centinaia di soldati non sia stata vana", afferma Ben Gvir. Ieri Smotrich aveva detto che un eventuale accordo con Hamas e "è una catastrofe per la sicurezza di Israele".