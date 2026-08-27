L’apocalisse Nepal: quegli allarmi inascoltati per anni

true false

Continuano a giungere voci terribili dal Nepal a seguito della devastante alluvione che ha colpito le valli al confine con il Tibet. Centri abitati, impianti industriali e infrastrutture fondamentali sono stati travolti da una furia distruttiva di acqua, fango e detriti, rendendo estremamente complesse le operazioni di soccorso. Al momento della stampa di questo giornale, le vittime accertate sono 389, ma la rapidità con cui il bilancio viene aggiornato fa temere che la catastrofe sia destinata