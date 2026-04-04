Sedotti e abbandonati. I migranti “truffati” dai rimpatri volontari

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«Il mio sogno era l’Europa, ma sono riuscita ad arrivare solo fino alla Libia». Halimat è una donna nigeriana diventata vittima di tratta. Rimasta incinta durante la traversata, è stata costretta ad abortire e torturata in un centro di detenzione. Tre anni dopo l’inizio del viaggio ha dato alla luce una bambina, nata da una relazione con un uomo che le aveva promesso rifugio ma ha finito solo per sfruttarla sessualmente. Poi è venuta a conoscenza dei programmi di rimpatrio volontario assistito d