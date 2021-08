I numeri delle persone scomparse continuano a essere rilevanti. Lo evidenzia l’ultimo report relativo al primo semestre del 2021. In questi sei mesi, le denunce di scomparsa registrate dalla banca dati del Ced sono 7.947: di queste 3.928 riguardano soggetti che sono stati ritrovati, mentre quelli ancora da ritrovare sono 4.019. Sono dati che non sono facilmente paragonabili allo stesso periodo degli anni precedenti perché fortemente caratterizzati dalla crisi pandemica.

Tra le motivazioni più frequenti, c’è l’allontanamento volontario, in 6.489 casi, 450 persone invece sembrerebbero essere scomparse per possibili disturbi psicologici e 22 le possibili vittime di reato.

In un arco di tempo più esteso, dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2021, «il quadro generale sul fenomeno conta un totale di 197.114 denunce di scomparsa, 145.782 ritrovamenti e 51.332 scomparsi ancora da ritrovare», si legge nel rapporto. Il 57,37 per cento riguarda i minori di 18 anni, 37,27 per cento concerne la fascia della maggiore età e il 5,1 per cento gli over 65.

Per sensibilizzare sul fenomeno, il commissario di governo per le persone scomparse ha pubblicato un video che esorta a denunciare in caso di scomparsa di una persona chiamando il numero unico di emergenza: il 112.

«Il prefetto Silvana Riccio ha ricevuto, insieme al viceprefetto vicario Andrea Cantadori e al dirigente superiore Andrea Grassi, la visita di Massimo Di Rocco, produttore e amministratore della Bartlebyfilm, Maurizio Tuccio, produttore e amministratore della Amazing film e del regista Giorgio Bruno, protagonisti di un gesto generoso e nobile per la causa delle persone scomparse. Grazie a loro, infatti, sono stati realizzati, a titolo gratuito, un video e uno spot dedicati al tema delle persone scomparse e scritto da Andrea Grassi. L'iniziativa del progetto, realizzato grazie anche a tutti coloro i quali hanno partecipato, nei loro rispettivi ruoli, alle varie fasi esecutive, permetterà di divulgare lo spot e il video per fini istituzionali, di informazione e soprattutto di sensibilizzazione al tema dei minori e delle persone scomparse. Proprio nei giorni scorsi, il report del primo semestre 2021 ha evidenziato quanto il fenomeno continui a far registrare numeri rilevanti, tali da rendere ancora più necessarie nuove modalità di ricerca e nuove misure di prevenzione e informazione», si legge nel comunicato.

© Riproduzione riservata