«Falsi gli scoop su Nicole Minetti»: le ragioni con cui la procura generale ha confermato il sì alla grazia

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Un’avvocata bruciata in circostanze misteriose, un bambino sottratto ai genitori naturali, traffici di escort anche minorenni. Una storia che somigliava a una puntata di Narcos e che vedeva protagonista Nicole Minetti, ex consigliera regionale, simbolo del tramonto del potere di Silvio Berlusconi e delle cene eleganti di Arcore. Di Minetti si era persa traccia nel racconto pubblico fino alla concessione della grazia da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la successiva inc