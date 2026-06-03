«Smentiti i festini»

«Falsi gli scoop su Nicole Minetti»: le ragioni con cui la procura generale ha confermato il sì alla grazia

Nello Trocchia
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03 giugno 2026 • 19:47Aggiornato, 03 giugno 2026 • 19:51

«Dagli accertamenti svolti risulta che i fatti riportati dal Fatto quotidiano non corrispondono al vero»: così scrive la procuratrice generale Francesca Nanni. Il giornale annuncia nuove inchieste sulla vicenda. Domani aveva già pubblicato le carte sulla regolarità dell’adozione

Un’avvocata bruciata in circostanze misteriose, un bambino sottratto ai genitori naturali, traffici di escort anche minorenni. Una storia che somigliava a una puntata di Narcos e che vedeva protagonista Nicole Minetti, ex consigliera regionale, simbolo del tramonto del potere di Silvio Berlusconi e delle cene eleganti di Arcore. Di Minetti si era persa traccia nel racconto pubblico fino alla concessione della grazia da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la successiva inc

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Nello Trocchia
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Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.