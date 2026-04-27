Grazia a Nicole Minetti, un cortocircuito di Stato: la pratica al ministero gestita da Bartolozzi

Dopo la nota del Quirinale, avviati gli accertamenti del ministero e della procura generale. Da quanto apprende il nostro giornale, la pratica sulla grazia alla donna condannata per le vicende berlusconiane è passata dalle mani della zarina Bartolozzi

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L’ex moglie di Silvio Berlusconi, Veronica Lario, lo aveva definitivo un ciarpame senza pudore. Si riferiva alle notti del bunga bunga con protagonista l’allora presidente del Consiglio e alle scelte politiche che maturavano nelle fila dell’allora Pdl, il partito che teneva insieme Forza Italia e gli ex An. Sembrava una vicenda archiviata tra gli scheletri della seconda Repubblica, ma di quei fantasmi bisogna ancora occuparsi. Nicole Minetti candidata ed eletta nel consiglio regionale lombardo è