ESCLUSIVO

Grazia a Nicole Minetti, un cortocircuito di Stato: la pratica al ministero gestita da Bartolozzi

Nello Trocchia
27 aprile 2026 • 19:24Aggiornato, 27 aprile 2026 • 20:24

Dopo la nota del Quirinale, avviati gli accertamenti del ministero e della procura generale. Da quanto apprende il nostro giornale, la pratica sulla grazia alla donna condannata per le vicende berlusconiane è passata dalle mani della zarina Bartolozzi

L’ex moglie di Silvio Berlusconi, Veronica Lario, lo aveva definitivo un ciarpame senza pudore. Si riferiva alle notti del bunga bunga con protagonista l’allora presidente del Consiglio e alle scelte politiche che maturavano nelle fila dell’allora Pdl, il partito che teneva insieme Forza Italia e gli ex An. Sembrava una vicenda archiviata tra gli scheletri della seconda Repubblica, ma di quei fantasmi bisogna ancora occuparsi. Nicole Minetti candidata ed eletta nel consiglio regionale lombardo è

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Nello Trocchia
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Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.