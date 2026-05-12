la saga della grazia

«Escort, festini e minorenni»: rogatoria sul caso di Nicole Minetti

Enrica Riera e Nello Trocchia
12 maggio 2026 • 07:00

Un’ex dipendente di Cipriani ripete al Fatto (stavolta in chiaro) delle serate in Uruguay. Gli avvocati smentiscono tutto e fanno causa. La procura generale pensa di sentirla

ROMA – C’è una sola certezza nel caso della grazia concessa a Nicole Minetti, l’ex consigliera regionale condannata in via definitiva per favoreggiamento della prostituzione e peculato. L’auspicata «urgenza» con la quale il Quirinale chiedeva di verificare le supposte falsità nella richiesta di clemenza resta una chimera. A tenere aperta la pratica è una ex dipendente dell’imprenditore, Giuseppe Cipriani, compagno di Minetti, che ha rivelato al Fatto quotidiano presunti festini con escort, anche

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Enrica Riera e Nello Trocchia
Enrica Riera e Nello Trocchia
Enrica Riera e Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.