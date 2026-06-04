«Le notizie non corrispondono al vero»: Mattarella conferma la grazia a Minetti

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Sono passati esattamente 37 giorni da quella nota stringata, insolita e inaspettata, con la quale il Quirinale aveva riaperto il caso della grazia concessa a Nicole Minetti. A distanza di cinque settimane lo stesso Colle ha definitivamente chiuso la vicenda con una nuova comunicazione alla luce del parere positivo inviato dalla procura generale di Milano al ministero della Giustizia. «Non ci sono motivi per ribaltare la decisione», viene scritto nella nota del capo dello Stato. E ancora: «L’auto