la decisione del quirinale

«Le notizie non corrispondono al vero»: Mattarella conferma la grazia a Minetti

enrica riera e Nello Trocchia
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04 giugno 2026 • 20:05

Dopo il parere della procura generale di Milano, il presidente della Repubblica: «Nessun motivo per ribaltare la decisione». Si chiude così il cortocircuito istituzionale (fondato su «rivelazioni false») sull’atto di clemenza concesso a febbraio scorso 

Sono passati esattamente 37 giorni da quella nota stringata, insolita e inaspettata, con la quale il Quirinale aveva riaperto il caso della grazia concessa a Nicole Minetti. A distanza di cinque settimane lo stesso Colle ha definitivamente chiuso la vicenda con una nuova comunicazione alla luce del parere positivo inviato dalla procura generale di Milano al ministero della Giustizia. «Non ci sono motivi per ribaltare la decisione», viene scritto nella nota del capo dello Stato. E ancora: «L’auto

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