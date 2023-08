Nella città di Catania sono comparsi numerosi manifesti 6x3 che pubblicizzano il nuovo disco “Cella 5” pubblicato lo scorso 14 luglio del trapper locale Niko Pandetta, nome d’arte di Vincenzo Pandetta. Niko – nipote del boss mafioso Salvatore “Turi” Cappello – è attualmente detenuto nel carcere di Siracusa dove sta scontano una pena di 4 anni e 5 mesi per traffico di droga ed evasione.

Tra i tanti che si sono indignati per i manifesti, il deputato regionale Ismaele La Vardera di Sud chiama Nord e vicepresidente della commissione antimafia ha scritto una lettera indirizzata al sindaco di Catania, l’avvocato Enrico Trantino, in cui manifesta «sdegno e preoccupazione» riguardo la campagna pubblicitaria del trapper. La Vardera ha chiesto poi al sindaco di «rimuovere i manifesti» appesi per le vie della città in modo da «preservare l’onorabilità e l’integrità dei cittadini catanesi» e di approfondire la vicenda con la ditta gestore dei servizio».

L’amministrazione comunale ha risposto oggi con una nota sul sito del comune in cui ha dichiarato di star intervenendo e di aver «rimosso le pubblicità affisse negli spazi curati dall’ azienda concessionaria», mentre ha attivato «controlli per eliminare anche eventuali affissioni abusive».

