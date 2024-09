Gli allungano i contratti, i calendari, il numero di giocatori in rosa. Ma gli accorciano l’unico fattore che serve al successo: il tempo. Credono di firmare per un progetto, invece accettano un destino di immediatezza, un’età dell’impazienza. Da De Rossi a Fonseca, da Simone Inzaghi a Thiago Motta. I tifosi hanno la pazienza degli innamorati, i club si aspettano un ritorno immediato, i media alimentano l’infelicità per la sconfitta

Gli allungano i contratti, i calendari, il numero di giocatori in rosa. Ma gli accorciano l’unico fattore che serve al successo: il tempo. Non ne hanno quasi più questi allenatori sempre sull’orlo dell’esonero. Vivono di immediatezza, sanno che la prossima potrebbe essere l’ultima. One match, one kill. Volevano un progetto pluriennale, un ciclo a lunga scadenza, una carriera schedulata. Invece hanno trovato una vita spericolata. De Rossi a Roma è durato quattro giornate.

Poi ciao ex capitan futuro: via «nell’interesse della squadra». Al Milan Fonseca è rimasto aggrappato alla panchina con le unghie di un derby vinto. Ma al suo alter ego dell’Inter, Simone Inzaghi, campione d’Italia, allenatore dell’anno, il derby perso è valso una pioggia di critiche. Anche Thiago Motta, neo profeta della pelota, è passato dalla beatificazione precoce al sarcasmo: son bastati tre pareggi con la Juve. C’è qualcosa che stona in questo calcio che ha accorciato tutti i gap temporali e che non ha più pazienza né fiducia nei suoi mentori.

ANSA

Lo specchio del tempo

Per trovare risposte ci si affida allora ai filosofi, quelli che sono capaci di farci riflettere. Ne scomodiamo uno per tutti: Pep Guardiola. Che disse: «Non importa quanti successi hai ottenuto in passato o meno. A volte hai bisogno di tempo». Era il 2017. L’esordio sulla panchina del City dell’anno prima non era andato granché, non aveva raggiunto gli obiettivi che tutti si aspettavano da lui.

A Manchester decisero di dargli altri minuti, altre partite, un anno ancora, insomma di allungargli la fiducia, e la vita: non lo cacciarono. Sono passate nove, lunghe stagioni e Pep è ancora lì. Ha vinto tutto. Bravo bello e fortunato questo Pep, ma non è roba per tutti. Anzi, per pochissimi in questa vita iperconnessa, fatta di scroll, di balletti su tik tok, di mi piace o non mi piace, pollice su o pollice giù, peggio che ai tempi dei gladiatori nel Colosseo. Tutto veloce, non c’è più tempo da perdere. E neanche tempo per perdere qualche partita, mentre si impara (e si insegna) a vincere.

ANSA

Lo sport non è diverso dal resto del mondo, anzi ne è specchio fedele: riproduce in cattività (un campo, un palazzetto, una palestra) tutto il buono e il cattivo della vita. E dunque anche lo sport è diventato ad altissima velocità: nei gesti e nei giudizi. Così oggi il tifo ha regole diverse, la visione dei match anche.

I ragazzi preferiscono gli highlights ai novanta più recupero di una partita. Uno studio (McKinsey/Nielsen) di qualche anno fa sull’Nfl riportava che in media il tempo di visione di una partita tra i millennials è sceso a 1h12’, un calo del 6% sui minuti guardati e dell’8% sulle partite viste. E per il calcio il New York Times ha proposto di passare al tempo effettivo di 60 minuti e al cartellino arancione per falli punibili con un’espulsione temporanea di 10 minuti, come nella pallanuoto. Lo scopo è tenere viva l’attenzione.

Il tifo è più maturo dei media

ANSA

Ma un rovescio della medaglia c’è, soprattutto nel calcio. E ci mostra un tifo paziente, maturo, che ha abbandonato le arene: nessuno chiede più la testa di un allenatore dopo una manciata di giornate.

Al massimo si fischia, perché anche il malumore è democratico. Per l’esonero c’è tempo. Le valutazioni, ha detto una volta Bielsa, «non devono essere fatte in base a ciò che si ottiene, ma in base a ciò che si merita. Se valuti solo in funzione di ciò che ottieni compi un grave errore di valutazione». Se i tifosi hanno la pazienza degli innamorati, sono invece i club, le dirigenze che hanno fatto investimenti e si aspettano un ritorno immediato.

E i media, che alimentano l’infelicità per una sconfitta. L’allenatore è sempre in bilico, al bivio, la sua panchina scotta, una corsa fino all’ultimo respiro, se perde oggi rischia. Dimenticando che le stagioni sono sempre più lunghe e che a volte servono programmi a lunghissima scadenza. La nuova Champions è un campionato bis. Juventus e Inter, poi, ne avranno fino a luglio con il mondiale per club. Avere tempo per mettere insieme un progetto può fare la differenza.

© Riproduzione riservata