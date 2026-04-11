Non solo l’assenza di conflitti: la guerra sta cambiando l’identità della pace

Complessivamente il 76 per cento del paese è orientato a una visione costruttiva della pace e va oltre il silenzio delle armi ( 24 per cento). Per l’89 per cento del paese l’uso della forza da parte delle superpotenze è il vero problema, non la soluzione
I conflitti in corso, dall’Ucraina alla Palestina, dall’Iran al Libano, alimentano un senso di indignazione per le vittime civili, per delle guerre che vedono potenti eserciti scatenati contro la popolazione inerme. Non c’è più neanche la foglia di fico delle vittime collaterali. In tutti i conflitti si bombardano impunemente case, palazzi, ospedali, scuole ecc. Le vittime, i bombardamenti distruttivi alimentano, nel 44 per cento del paese, una profonda contrarietà al conflitto e, nel 33 per cen