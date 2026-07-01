Non solo camorra. Tutte le piste sulla bomba a Ranucci

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I presunti esecutori dell’attentato contro Sigfrido Ranucci sono stati arrestati, ma c’è un dato che emerge dalla lettura degli atti. I boss sono estranei alle contestazioni mentre chi vive nel sottobosco che si muove tra droga, piccolo spaccio e miseria è autore dell’agguato. Un ribaltamento degli equilibri di potere che lascia aperti gli interrogativi relativi ai mandanti dei fatti del 16 ottobre scorso. Tra i criminali di maggior peso c’è chi ha aiutato la procura di Roma a catturare gli atte