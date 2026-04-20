Non solo il caso Delmastro, ora in Sicilia c’è l’affaire Bruzzaniti-mafia che fa tremare Fratelli d’Italia

Il presidente del consiglio comunale nisseno ha il 20 per cento della srl Ecoclean, raggiunta da un’interdittiva antimafia, confermata dal tribunale amministrativo regionale. Il padre, al quale ha ceduto le quote di maggioranza, è cognato del capoclan. Per gli investigatori parentele, ma anche frequentazioni, «una compromissione dell’impresa». Bruzzaniti è il numero uno del partito in provincia e ha portato voti ai parlamentari nazionali. La sua replica: «Io pulito»
Lui, Gianluca Bruzzaniti, è il presidente del consiglio comunale di Caltanissetta, l’astro nascente di Fratelli d’Italia in Sicilia, ma anche uno dei proprietari della Ecoclean srl, la società al centro di una pronuncia del Tar di Palermo che, nei giorni scorsi, ha confermato l’interdittiva antimafia disposta dalla Prefettura. Un atto amministrativo che ha natura preventiva per evitare il possibile condizionamento criminale dell’azienda. L’azienda, oggetto del provvedimento e attiva principal