Non solo il caso Delmastro, ora in Sicilia c’è l’affaire Bruzzaniti-mafia che fa tremare Fratelli d’Italia

Il presidente del consiglio comunale nisseno ha il 20 per cento della srl Ecoclean, raggiunta da un’interdittiva antimafia, confermata dal tribunale amministrativo regionale. Il padre, al quale ha ceduto le quote di maggioranza, è cognato del capoclan. Per gli investigatori parentele, ma anche frequentazioni, «una compromissione dell’impresa». Bruzzaniti è il numero uno del partito in provincia e ha portato voti ai parlamentari nazionali. La sua replica: «Io pulito»