la guerra della destra alla riforma dell’estimo

Non solo la villa di Meloni: al catasto serve una riforma

La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nel 2021
stefano iannaccone ed Enrica Riera
01 novembre 2025 • 17:51Aggiornato, 01 novembre 2025 • 20:12

La dimora della presidente beneficia di sconti fiscali perché classificata come villino categoria A/7. Nel 2021 la leader si opponeva alla riforma catastale e alle sue conseguenze: «Più tasse per tutti»

«No alla riforma del catasto», diceva Giorgia Meloni l’11 ottobre del 2021. Non ancora premier, la leader di Fratelli d'Italia si era recata a «Castelverde, nel sesto municipio di Roma col reddito pro capite più basso della Capitale». Obiettivo: sponsorizzare l’aspirante sindaco capitolino Enrico Michetti e denunciare che «con la revisione delle stime catastali saranno soprattutto queste persone, i più fragili, a vedere aumentate le tasse legate alle loro case». Nel video postato sui suoi social

Giornalista. Nata a Cosenza nel 1991, ha una laurea in giurisprudenza.