I flussi di gas russo dovrebbero ripartire in tempo giovedì 21 luglio attraverso il gasdotto Nord Stream 1, dopo il completamento della manutenzione programmata. Molti anche all’interno delle istituzioni europee e dei mercati internazionali temevano in un blocco prolungato. Intanto il prezzo del gas è diminuito fino a 154 euro per megawattora