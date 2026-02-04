false false

I media palestinesi riportano almeno 9 morti in attacchi israeliani a Gaza nella notte, di cui 6 nel nord della Striscia, dove l'esercito afferma di aver risposto al fuoco contro uomini armati che hanno attaccato le truppe. Lo scrive il Times of Israel. Tre persone sono state uccise, tra cui 2 minori di 16 e 12 anni, in un bombardamento d'artiglieria nel quartiere di Tuffah, a est di Gaza City. Altre 3 persone, tra cui un bambino di 5 mesi, sono state uccise da bombardamenti nel quartiere di Zeitoun (Gaza City). Altri 3 sarebbero stati uccisi in un attacco a Khan Younis, nella parte meridionale di Gaza, secondo i media palestinesi.

ll bilancio non è stato immediatamente verificato, spiega il Times of Israel. L'Idf afferma di aver effettuato bombardamenti con carri armati e attacchi aerei nel nord di Gaza dopo che uomini armati hanno attaccato le sue truppe, ferendo gravemente un ufficiale.

Un riservista, è stato spiegato, è stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco sparati da "terroristi" palestinesi nella Striscia di Gaza settentrionale durante la notte, secondo quanto riferito dall'esercito. Per l'Idf, le truppe della Brigata Alexandroni sono state colpite da diversi uomini armati durante le operazioni sul lato israeliano della Linea Gialla che divide l'enclave tra le aree controllate da Israele e Hamas. In risposta, l'esercito afferma che i carri armati hanno aperto il fuoco contro gli uomini armati e che sono stati effettuati anche attacchi aerei.

Si prevede, scrive il Times of Israel, che l'esercito condurrà ulteriori attacchi contro Hamas, per quella che l'Idf considera una "palese violazione" del cessate il fuoco entrato in vigore a ottobre.

