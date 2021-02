Si è tenuta, ma come in precedenza con un esito che sarà reso noto solo domani, l'udienza sul rinnovo o meno della custodia cautelare in carcere di Patrick Zaki. Lo ha riferito all'Ansa una legale dello studente egiziano dell'Università di Bologna, Hoda Nasrallah. Alla domanda se l'esito possa essere una scarcerazione, la legale al telefono si è limitata a rispondere «speriamo, speriamo». All'udienza era presente, come sempre, anche un funzionario dell'Ambasciata italiana al Cairo. Zaki è detenuto dal 7 febbraio dell’anno scorso, data del suo ritorno in Egitto dall’Italia. Le accuse contro di lui sono di avere incitato alla violenza la popolazione e di avere diffuso notizie false. Si tratta di accuse usate normalmente da parte del regime egiziano del presidente, Abdel Fattah al Sisi per punire i dissidenti.

«Rilasciate Zaki»

L’avvicinarsi del primo anniversario della carcerazione dell’attivista, ha portato diverse associazioni e politici italiani a chiedere il suo immediato rilascio. In un post su Facebook gli attivisti del gruppo Patrick Libero hanno detto che lo studente «non deve completare un intero anno in prigione» e che, nonostante la «stanchezza», non smetteranno «mai di chiedere il rilascio incondizionato di Patrick». Sulla detenzione dell’attivista è intervenuto anche il consiglio regionale della Toscana che ha votato all’unanimità una mozione per chiedere la sua scarcerazione immediata.

«Una violenza al cubo»

L’ultima udienza sul caso Zaki si è svolta il 18 gennaio e ha prolungato di ulteriori quindici giorni la sua incarcerazione. Il portavoce di Amnesty International Italia, Riccardo Noury ha definito «una violenza al cubo» la tattica adottata dalle autorità egiziane che hanno continuato a prolungare di mese in mese la detenzione di Zaki incuranti della sempre più forte pressione internazionale per un suo rilascio e delle sue condizioni psicologiche e fisiche sempre più preoccupanti a causa del duro regime detentivo e raccontate da lui stesso in diverse lettere.

